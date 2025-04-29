Рейтинг одобрения Трампа в США стал самым низким для избранного президента

Он напомнил, что прошедший срок Трампразвязал торговые войны,из-за которых ВВП США рискует недобрать примерно 200 млрд долларов, а также неоднократно указывал на желание присоединить Гренландию и Канаду, что испортило «подорвало проверенные десятилетиями отношения».

Аджамян подчеркнул, что одно из своих главных общаний, а именно урегулировать конфликт на Украине за 24 часа, Трампу также не удалось. Единственное решение, нашедшее отклик у американцев - признание на государственном уровне только двух биологических полов.

«Однако ставить оценки Трампу пока рано... уверен, самое интересное нас ждёт впереди», - заключил эксперт.

Ранее сам Трамп назвал историческими достижения своей администрации за первые 100 дней у власти, пишут «Известия».

