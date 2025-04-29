Милонов заявил, что нужно объяснять женам бойцов СВО, как справиться с ПТСР

Человек, вернувшийся со спецоперации, может быть резким и по-разному реагировать на ситуации, поэтому хорошей практикой будет также объяснять женам бойцов СВО, как помочь супругу справиться с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). Об этом рассказал зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов в беседе с «Газетой.Ru».

По его мнению, супруга в этой ситуации может «сыграть решающую роль» в стабилизации психики ветерана СВО и адаптации.

Подобный комментарий депутат озвучил после того, как ведущий Сергей Карнаухов в эфире передачи «Соловьев Live» заявил, что жены вернувшихся с фронта военных должны терпеть возможные побои и «целовать ноги» супругам.