Милонов заявил, что нужно объяснять женам бойцов СВО, как справиться с ПТСР

Человек, вернувшийся со спецоперации, может быть резким и по-разному реагировать на ситуации, поэтому хорошей практикой будет также объяснять женам бойцов СВО, как помочь супругу справиться с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). Об этом рассказал зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов в беседе с «Газетой.Ru».

По его мнению, супруга в этой ситуации может «сыграть решающую роль» в стабилизации психики ветерана СВО и адаптации.

Подобный комментарий депутат озвучил после того, как ведущий Сергей Карнаухов в эфире передачи «Соловьев Live» заявил, что жены вернувшихся с фронта военных должны терпеть возможные побои и «целовать ноги» супругам.

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Милонов призвал не спекулировать на теме домашнего насилия, а лучше думать о том, как помочь бойцам справиться синдромом ПТСР, в том числе рассказывать супругам ветеранов СВО, как вести себя с мужем в такой период.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов заявил, что следует передавать участникам СВО конфискованное у коррупционеров имущество, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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