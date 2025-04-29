Выступая на сессии-презентации открытого диалога «Будущее мира. Новая платформа глобального роста», которая прошла в Национальном центре «Россия», он указал, что страны БРИКС объединяются «ради будущего, движения вперед, общего блага».

Орешкин отметил, что «каждые 30–40 лет мир вступает в новый цикл». В настоящее время человечество стоит на пороге «волны стран, которые формируют новые правила роста».

«Будущее — за странами БРИКС. Вместе с глобальным Югом они могут изменить многое», - добавил доктор экономических наук, профессор Мадридского университета Комплутенсе Де Кастро де Ареспакочага Хуан Антонио.

К открытому диалогу авторы из 102 стран подготовили 696 эссе о будущем мира. Наиболее интересной для них стала тема «Инвестиции в человека», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

