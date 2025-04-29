Франсуа Озон снимет фильм по роману Альбера Камю «Посторонний»

Роль главного героя, живущего в колониальном Алжире француза Мерсо, исполнит Бенжамен Вуазен, известный по фильмам «Лето 85-го» и «Утраченные иллюзии». Также в актёрский состав вошли Ребекка Мардер, Сванн Арло и Дени Лаван.

По словам Озона, темы в произведении Камю более, чем актуальные.

«Эмоционально отсутствующий, оторванный от мира герой... поиски смысла человеком во всё более отчуждающем мире», — заключил режиссёр.

Выход экранизации в мировой прокат запланирован на 2026 год.

Ранее президент «Киностудии имени Кира Булычева» Эльбор Чернов получил премию Global Innovator 2025 в номинации «Инновации в киноиндустрии», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

