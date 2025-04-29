СМИ: Челябинский депутат выиграл суд против назвавшего его Спанч Бобом активиста

Ранее местный активист обрушился на депутата с критикой в социальных сетях, назвав его «чудаком», «мультяшной губкой» (отсылка на персонажа одноименного мультфильма «Спанч Боб» или «Губка Боб», прим. НСН) и «виртуальным депутатом». После этого Зайцев подал на активиста в суд.

Теперь общественник должен будет не только удалить посты оскорбительного характера, но и выплатить компенсацию морального вреда. При этом активист сейчас пытается обжаловать решение суда в кассации.

Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что намеренно не реагирует на слухи о том, что он якобы употребляет запрещенные вещества, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



