СМИ: Челябинский депутат выиграл суд против назвавшего его Спанч Бобом активиста
Суд назначил общественнику из города Озерска Челябинской области штраф в размере 50 тысяч рублей за то, что тот сравнил депутата из Челябинска Евгения Зайцева с известным мультипликационным персонажем. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.
Ранее местный активист обрушился на депутата с критикой в социальных сетях, назвав его «чудаком», «мультяшной губкой» (отсылка на персонажа одноименного мультфильма «Спанч Боб» или «Губка Боб», прим. НСН) и «виртуальным депутатом». После этого Зайцев подал на активиста в суд.
Теперь общественник должен будет не только удалить посты оскорбительного характера, но и выплатить компенсацию морального вреда. При этом активист сейчас пытается обжаловать решение суда в кассации.
Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что намеренно не реагирует на слухи о том, что он якобы употребляет запрещенные вещества, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru