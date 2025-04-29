Путин и Лукашенко посетили мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы»
Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в преддверии 80-летия Победы посетили мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» в Волгограде.
Как сообщает пресс-служба Кремля, на Мамаевом кургане лидеры почтили память героических защитников Сталинграда.
Отмечается, что Путин и Лукашенко возложили венки к Вечному огню в зале Воинской славы, а также цветы к могиле дважды Героя Советского Союза маршала Василия Чуйкова.
Ранее Путин и Лукашенко, а также лидеры Таджикистана и Азербайджана Эмомали Рахмон и Ильхам Алиев договорились о встрече 9 мая в Москве, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru