Путин и Лукашенко посетили мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы»

Как сообщает пресс-служба Кремля, на Мамаевом кургане лидеры почтили память героических защитников Сталинграда.

Отмечается, что Путин и Лукашенко возложили венки к Вечному огню в зале Воинской славы, а также цветы к могиле дважды Героя Советского Союза маршала Василия Чуйкова.

Ранее Путин и Лукашенко, а также лидеры Таджикистана и Азербайджана Эмомали Рахмон и Ильхам Алиев договорились о встрече 9 мая в Москве, сообщает RT.

