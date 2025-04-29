Путин и Лукашенко посетили мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы»

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в преддверии 80-летия Победы посетили мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» в Волгограде.

Путин: Военные Таджикистана примут участие в параде 9 мая в Москве

Как сообщает пресс-служба Кремля, на Мамаевом кургане лидеры почтили память героических защитников Сталинграда.

Отмечается, что Путин и Лукашенко возложили венки к Вечному огню в зале Воинской славы, а также цветы к могиле дважды Героя Советского Союза маршала Василия Чуйкова.

Ранее Путин и Лукашенко, а также лидеры Таджикистана и Азербайджана Эмомали Рахмон и Ильхам Алиев договорились о встрече 9 мая в Москве, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:День ПобедыВолгоградАлександр ЛукашенкоВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры