В Туапсинском районе перекрыли движение в нескольких местах трассы Джубга-Сочи
Движение перекрыли в нескольких местах на трассе А-147 Джубга - Сочи в Туапсинском районе Краснодарского края. Об этом сообщила администрация муниципального образования.
«На участке км 10+500 - 10+700 - подтопление проезжей части в связи с обильными осадками. Движение перекрыто и регулируется Госавтоинспекцией», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Также на 39-м километре дороги сошел оползень, на 43+700 км упали два дерева. По данным ФКУ Управления федеральных автомобильных дорог «Черноморье», дежурные бригады устраняют последствия ЧП.
Накануне над морем в Туапсинском районе наблюдались смерчи. Как отметил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT, непогода уйдет из Краснодарского края с пятницы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru