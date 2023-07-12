В Туапсинском районе перекрыли движение в нескольких местах трассы Джубга-Сочи

«На участке км 10+500 - 10+700 - подтопление проезжей части в связи с обильными осадками. Движение перекрыто и регулируется Госавтоинспекцией», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Также на 39-м километре дороги сошел оползень, на 43+700 км упали два дерева. По данным ФКУ Управления федеральных автомобильных дорог «Черноморье», дежурные бригады устраняют последствия ЧП.

Накануне над морем в Туапсинском районе наблюдались смерчи. Как отметил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT, непогода уйдет из Краснодарского края с пятницы.

