Экс-главу «Фестивальной дирекции» Ольгу Акопову задержали в Москве
Экс-главу АНО «Фестивальная дирекция» в Калининграде Ольгу Акопову задержали в Москве, сообщает РИА Новости с ссылкой на источник в силовых структурах.
Женщина подозревается в присвоении средств «Фонда президентских инициатив» в особо крупном размере. Никаких других официальных подробностей пока неизвестно, уточняется в публикации.
По данным Amber Mash, Акопова украла 1,2 млн рублей из гранта фонда во время проведения в городе Гусев фестиваля «Первая мировая. Судьба России в мире» в августе 2024 года. Сумму якобы передали подрядчику, который должен был обеспечивать техническое сопровождение мероприятия. Вместо этого деньги достались женщине, отмечается в материале.
Ранее вице-мэра Краснодара Всеволода Нетребу задержали по подозрению в мошенничестве, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru