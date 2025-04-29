Экс-главу «Фестивальной дирекции» Ольгу Акопову задержали в Москве

Экс-главу АНО «Фестивальная дирекция» в Калининграде Ольгу Акопову задержали в Москве, сообщает РИА Новости с ссылкой на источник в силовых структурах.

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Женщина подозревается в присвоении средств «Фонда президентских инициатив» в особо крупном размере. Никаких других официальных подробностей пока неизвестно, уточняется в публикации.

По данным Amber Mash, Акопова украла 1,2 млн рублей из гранта фонда во время проведения в городе Гусев фестиваля «Первая мировая. Судьба России в мире» в августе 2024 года. Сумму якобы передали подрядчику, который должен был обеспечивать техническое сопровождение мероприятия. Вместо этого деньги достались женщине, отмечается в материале.

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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