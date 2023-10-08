В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за ливней

Штормовое предупреждение будет действовать до середины понедельника. В МЧС заявили, что в городе ожидаются ливни с грозами, град и усиление ветра до 25 метров в секунду.

При ухудшении погодных условий спасатели рекомендовали не выходить на улицу или укрыться в подземных переходах, а также избегать электропроводов.

В Орловской области результате прохождения циклона «Патрик» без электричества остались 259 населенных пунктов, отмечает «Радиоточка НСН».

