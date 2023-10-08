В Санкт-Петербурге выпал первый снег
8 октября 202306:29
В Санкт-Петербурге и области выпал первый снег, сообщают «Известия».
Вечером 7 октября ветер до 23 м/с, дождь, местами и мокрый снег затрудняют жителям города путь домой. Уровень воды в Неве превышает отметку в 160 см.
В некоторых населенных пунктах региона из-за непогоды произошли отключения электроэнергии. На местах работают аварийные бригады.
Ранее москвичей попросили не выходить из дома из-за непогоды, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru