В Санкт-Петербурге выпал первый снег

В Санкт-Петербурге и области выпал первый снег, сообщают «Известия».

«Заморозки и мокрый снег»: Вильфанд предупредил москвичей о «глубоком» похолодании

Вечером 7 октября ветер до 23 м/с, дождь, местами и мокрый снег затрудняют жителям города путь домой. Уровень воды в Неве превышает отметку в 160 см.

В некоторых населенных пунктах региона из-за непогоды произошли отключения электроэнергии. На местах работают аварийные бригады.

Ранее москвичей попросили не выходить из дома из-за непогоды, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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