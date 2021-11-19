В Сочи не справляются с «курортным» мусором

Город-курорт захлёбывается от мусора в связи с приростом населения и возросшим туристическим потоком. В пиковый летний период на территории Сочи и его окрестностей может находиться более 1 миллиона человек, включая местных жителей и гостей курорта, - говорится в сообщении городской администрации.

По данным местных властей, в этом году количество мусора в Сочи уже превысило 300 тысяч тонн. Поскольку в городе нет своего мусороперерабатывающего предприятия, все отходы вывозятся самосвалами за пределы Большого Сочи. При этом использование большегрузного транспорта серьёзно усложняет дорожный трафик и значительно увеличивает тариф за вывоз ТБО.