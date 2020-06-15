В Смоленской области ограничения из-за коронавируса продлены до 22 июня

Таким образом, в регионе остается в силе обязательный масочный режим, закрытыми остаются парки, торгово-развлекательные центры и другие места отдыха. Также под запретом все массовые мероприятия. Отмечается, что решение принято по рекомендации главного санитарного врача региона.

Ресторанам и кафе разрешена работа только «на вынос». Парикмахерские и салоны красоты в области также останутся закрытыми.

По последним данным, в Смоленской области зарегистрировано 3868 случаев коронавирусной инфекции. Скончался 51 пациент, выздоровели 1469.

