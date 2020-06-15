В Смоленской области ограничения из-за коронавируса продлены до 22 июня

Власти Смоленской области объявили о продлении введенных из-за коронавируса ограничений до 22 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную администрацию.

Вирусолог Альштейн предрек России вторую волну коронавируса

Таким образом, в регионе остается в силе обязательный масочный режим, закрытыми остаются парки, торгово-развлекательные центры и другие места отдыха. Также под запретом все массовые мероприятия. Отмечается, что решение принято по рекомендации главного санитарного врача региона.

Ресторанам и кафе разрешена работа только «на вынос». Парикмахерские и салоны красоты в области также останутся закрытыми.

По последним данным, в Смоленской области зарегистрировано 3868 случаев коронавирусной инфекции. Скончался 51 пациент, выздоровели 1469.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости//Виталий Тимкив
ТЕГИ:СмоленскЗащитная маска
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры