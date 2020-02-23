В СМИ появились подробности голосования по изменению Конституции

Стало известно, что формулировка вопроса по голосованию о конституционных поправках будет утверждаться указом президента. О подробностях законопроекта об общероссийском голосовании по внесению изменений в Конституцию рассказало РБК.

Ориентировочная формулировка вопроса в бюллетене голосования: «Согласны ли вы с предложенными изменениями в Конституцию?» Гражданину нужно будет выбрать один ответ в графах «да» и «нет». Окончательную редакцию вопроса утвердит президент РФ своим указом.