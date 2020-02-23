В СМИ появились подробности голосования по изменению Конституции
Стало известно, что формулировка вопроса по голосованию о конституционных поправках будет утверждаться указом президента. О подробностях законопроекта об общероссийском голосовании по внесению изменений в Конституцию рассказало РБК.
Ориентировочная формулировка вопроса в бюллетене голосования: «Согласны ли вы с предложенными изменениями в Конституцию?» Гражданину нужно будет выбрать один ответ в графах «да» и «нет». Окончательную редакцию вопроса утвердит президент РФ своим указом.
По данным РБК, в законопроекте предусмотрено выделение эфирного времени на телеканалах для информирования россиян о содержании поправок. Планируется, что государственные телеканалы еженедельно будут предоставлять не менее 15 минут эфира, региональные — не менее десяти минут эфира.
Ход всенародного голосования будут контролировать наблюдатели, которых назначит Общественная палата РФ.
Ранее сообщалось, что точную дату голосования по изменениям в основном законе определят до обсуждения законопроекта по поправкам во втором чтении. Предварительно проведение заседания назначили на 10 марта.
Напомним, впервые вопрос об изменениях в основном законе президент России Владимир Путин поднял во время послания Федеральному собранию 15 января. С тех пор была создана рабочая группа, которая принимала предложения по поправкам в Конституцию. Инициативы по изменениям в основном законе принимаются до 2 марта.
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