Страхи россиян из-за ухода Путина приведут их на голосование по поправкам в Конституции

«Если люди будут понимать, что их массовая поддержка президентских инициатив снизит эти риски, то, наверное, активность на голосовании по поправкам будет выше», — сказал он.

При этом политолог подчеркнул, что власть со своей стороны также должна совершить определенные действия для разъяснения гражданам, что конкретно они могут сделать для того, чтобы снизить риски после прекращения президентства Путина.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на вопросы об «уходе Путина». «Все время хочется спросить коллег-политологов: «Куда же вы все время уходите Путина?», - сказал Песков.

