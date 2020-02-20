Для голосования по поправкам к Конституции откроются участки на рабочих местах
Центризбирком организует дополнительные участки на рабочих местах россиян во время голосования по изменениям в Конституции. Как пишет ТАСС, об этом заявил зампредседателя ЦИК Николай Булаев. Он отметил, что необходимость их создания связана с тем, что огромное количество людей в день голосования будет находиться на рабочих местах. Также Булаев отметил, что проголосовать по поправкам смогут и россияне, проживающие за рубежом.
Ранее с предложением внести поправки в Конституцию выступил Владимир Путин. Он заявил об этом в ходе обращения к Федеральному собранию 15 января. Тогда же глава государства объявил о необходимости провести голосование по всему пакету поправок, чтобы узнать мнение россиян об изменениях, пишет РИА ФАН.
Между тем, подготовка и организация общероссийского голосования о внесении изменений в Конституцию РФ поручена Центризбиркому. Соответствующее распоряжение подписал Владимир Путин, отмечает RT. Правительство должно обеспечить ЦИК необходимыми средствами из федерального бюджета. В документе отмечается, что их объём не может быть меньше суммы, выделенной на проведение президентских выборов 2018 года.
А Кремль поручил регионам создать атмосферу праздника в день голосования по поправкам в Конституцию. Речь об этом шла на трехдневном семинаре для вице-губернаторов, прошедшем в Подмосковье, сообщает РБК.
Отмечается, что в Кремле озабочены тем, чтобы явка на голосовании была высокой. Там ожидают идеальный вариант при явке в 60%, а результат «за» поправки в Конституцию на уровне 70%.
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