Для голосования по поправкам к Конституции откроются участки на рабочих местах

Ранее с предложением внести поправки в Конституцию выступил Владимир Путин. Он заявил об этом в ходе обращения к Федеральному собранию 15 января. Тогда же глава государства объявил о необходимости провести голосование по всему пакету поправок, чтобы узнать мнение россиян об изменениях, пишет РИА ФАН.

Между тем, подготовка и организация общероссийского голосования о внесении изменений в Конституцию РФ поручена Центризбиркому. Соответствующее распоряжение подписал Владимир Путин, отмечает RT. Правительство должно обеспечить ЦИК необходимыми средствами из федерального бюджета. В документе отмечается, что их объём не может быть меньше суммы, выделенной на проведение президентских выборов 2018 года.

А Кремль поручил регионам создать атмосферу праздника в день голосования по поправкам в Конституцию. Речь об этом шла на трехдневном семинаре для вице-губернаторов, прошедшем в Подмосковье, сообщает РБК.

Отмечается, что в Кремле озабочены тем, чтобы явка на голосовании была высокой. Там ожидают идеальный вариант при явке в 60%, а результат «за» поправки в Конституцию на уровне 70%.