В СМИ опубликованы поручения Путина по борьбе с ВИЧ

Так, правительству России поручено подготовить новую государственную стратегию по противодействию распространению ВИЧ до 2030 года с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В соответствии с документом ВОЗ, лечение антиретровирусными препаратами больного ВИЧ должно начинаться сразу после постановки диагноза, уточняет Газета.ru.

Кроме того, кабмину необходимо подготовить программу по профилактике ВИЧ с учетом основных групп риска.

Президент также поручил с помощью диспансеризации увеличить охват тестирования на ВИЧ при добровольном согласии граждан и соблюдении конфиденциальности.

Напомним, Фильм «ВИЧ в России - эпидемия, про которую не говорят» Юрий Дудь опубликовал на YouTube-канале 11 февраля. За первые три дня его посмотрели более 10 миллионов человек.

Ранее руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, академик Вадим Покровский в эфире НСН подтвердил сведения Дудя об эпидемии ВИЧ в России. Эксперт отметил, что интерес к обследованию на ВИЧ у россиян вырос.

