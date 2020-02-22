В СМИ опубликованы поручения Путина по борьбе с ВИЧ
Президент России Владимир Путин считает необходимым увеличить охват антиретровирусной терапией пациентов с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) до 90 процентов, сообщает «Коммерсантъ».
Издание отмечает, что список поручений главы государства по борьбе с вирусом был подписан Владимиром Путиным 31 декабря 2019 года, но не публиковался ранее в открытых источниках.
Так, правительству России поручено подготовить новую государственную стратегию по противодействию распространению ВИЧ до 2030 года с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В соответствии с документом ВОЗ, лечение антиретровирусными препаратами больного ВИЧ должно начинаться сразу после постановки диагноза, уточняет Газета.ru.
Кроме того, кабмину необходимо подготовить программу по профилактике ВИЧ с учетом основных групп риска.
Президент также поручил с помощью диспансеризации увеличить охват тестирования на ВИЧ при добровольном согласии граждан и соблюдении конфиденциальности.
Напомним, Фильм «ВИЧ в России - эпидемия, про которую не говорят» Юрий Дудь опубликовал на YouTube-канале 11 февраля. За первые три дня его посмотрели более 10 миллионов человек.
Ранее руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, академик Вадим Покровский в эфире НСН подтвердил сведения Дудя об эпидемии ВИЧ в России. Эксперт отметил, что интерес к обследованию на ВИЧ у россиян вырос.
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