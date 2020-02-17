В РАН подтвердили сведения Дудя об эпидемии ВИЧ в России

Число Google-запросов о покупке теста на ВИЧ выросло в 56 раз после выхода фильма Юрия Дудя «ВИЧ в России - эпидемия, про которую не говорят». Как сообщают СМИ, в Санкт-Петербурге в клиниках в два раза больше стало желающих анонимно провериться на ВИЧ. А в Красноярске выстроились огромные очереди для проверки на ВИЧ.

Руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, академик Вадим Покровский в эфире НСН признал, что интерес к обследованию на ВИЧ у россиян вырос.

«Интерес к обследованию, к тестированию вырос. Тут сомнений нет. Просмотров было много, и многие забеспокоились, нет ли у них ВИЧ-инфекции. А что касается лечения, то от общего количества зарегистрированных Роспотребнадзором случаев ВИЧ-инфекции у нас получает лечение примерно половина. Но в течение года число получающих лечение увеличится еще на 100-200 тысяч. Это будет зависеть от того, сколько препаратов закупит Министерство здравоохранения на тот увеличенный бюджет, который ему выделили на этот год», - пояснил академик.