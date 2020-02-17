В РАН подтвердили сведения Дудя об эпидемии ВИЧ в России

17 февраля 202016:43
Георгий Гагарин

Руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом в эфире НСН признал, что интерес к обследованию на ВИЧ у россиян вырос.



Число Google-запросов о покупке теста на ВИЧ выросло в 56 раз после выхода фильма Юрия Дудя «ВИЧ в России - эпидемия, про которую не говорят». Как сообщают СМИ, в Санкт-Петербурге в клиниках в два раза больше стало желающих анонимно провериться на ВИЧ. А в Красноярске выстроились огромные очереди для проверки на ВИЧ.

Руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, академик Вадим Покровский в эфире НСН признал, что интерес к обследованию на ВИЧ у россиян вырос.

«Интерес к обследованию, к тестированию вырос. Тут сомнений нет. Просмотров было много, и многие забеспокоились, нет ли у них ВИЧ-инфекции. А что касается лечения, то от общего количества зарегистрированных Роспотребнадзором случаев ВИЧ-инфекции у нас получает лечение примерно половина. Но в течение года число получающих лечение увеличится еще на 100-200 тысяч. Это будет зависеть от того, сколько препаратов закупит Министерство здравоохранения на тот увеличенный бюджет, который ему выделили на этот год», - пояснил академик.

В Минздраве оценили фильм Юрия Дудя про ВИЧ

Он объяснил, почему лечение предоставляется далеко не всем выявленным ВИЧ-положительным.

«Диагноз поставлен примерно миллиону шестидесяти тысячам человек. Реально ходят в центры СПИД порядка 700-800 тысяч. Подавляющее большинство из них будут к концу этого года получать антиретровирусную терапию. Но вопрос, насколько она хороша. Устаревшие препараты дают много побочных эффектов. Поэтому 10-20% пациентов прекращают лечение: нужны более легко переносимые препараты. И еще 300 тысяч не посещают центры СПИД, и они попадут к врачам только, когда заболеют СПИДом. Поэтому в реальности мы далеки от 90-процентного охвата, к которому стремится Минздрав. То есть медицинскую помощь к концу этого года будут получать порядка 90% стоящих на учете. Останутся 10%, которые откажутся от лечения и те люди, которые пока еще вообще не учтены. Их очень много», - посетовал Покровский.

Фильм «ВИЧ в России - эпидемия, про которую не говорят» Юрий Дудь опубликовал на YouTube-канале 11 февраля. Его посмотрели уже более 11 миллионов человек.

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ФОТО: РИА Новости
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