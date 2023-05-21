В СМИ назвали предварительную причину смерти замглавы Минобрнауки

Подчеркивается, что точную экспертизу проведут 24 мая, пишет Газета.ru.

Кучеренко родился в городе Дудинке Красноярского края в 1977 году. 17 июня 2021 года стал статс-секретарем — заместителем министра науки и высшего образования. Петр Кучеренко был мужем российской певицы Дианы Гурцкой, они состояли в браке 17 лет, у них растёт 15-летний сын, напоминает «Радиоточка НСН».

