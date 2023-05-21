Скоропостижно скончался замглавы Минобрнауки РФ Петр Кучеренко

Замминистра плохо почувствовал себя во время перелета в Россию. Уточняется, что лайнер приземлился в аэропорту города Минеральные Воды, медики попытались спасти Кучеренко, но им это не удалось.

«Приносим глубокие соболезнования родным и близким Петра Александровича», — отмечается в сообщении Минобрнауки.

Кучеренко родился в городе Дудинке Красноярского края в 1977 году. 17 июня 2021 года стал статс-секретарем — заместителем министра науки и высшего образования.Петр Кучеренко был мужем российской певицы Дианы Гурцкой, напоминает «Радиоточка НСН».