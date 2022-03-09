Глава ФРЦЭ заявил, что в России возможна блокировка Android и iOS

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики (ФРЦЭ) Герман Клименко заявил, что от блокировки iOS и Android в России не будет спасения, сообщает радио Sputnik.

Apple запретила показ своей презентации в России

По его мнению, подобная блокировка на территории РФ возможна и если это произойдёт, то не поможет даже отказ от обновлений и основная масса устройств в стране «превратится в кирпич».

Ранее Центробанк России заявил, что в стране станут недоступны сервисы Apple Pay и Google Pay для карт платежных систем MasterCard и Visa.

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