Глава ФРЦЭ заявил, что в России возможна блокировка Android и iOS
Председатель совета Фонда развития цифровой экономики (ФРЦЭ) Герман Клименко заявил, что от блокировки iOS и Android в России не будет спасения, сообщает радио Sputnik.
По его мнению, подобная блокировка на территории РФ возможна и если это произойдёт, то не поможет даже отказ от обновлений и основная масса устройств в стране «превратится в кирпич».
Ранее Центробанк России заявил, что в стране станут недоступны сервисы Apple Pay и Google Pay для карт платежных систем MasterCard и Visa.
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