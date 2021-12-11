Эксперт: Число случаев заражения «омикрон» в РФ больше, чем известно

Глава научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев считает, что число случаев заражения штаммом «омикрон» больше, чем известно. Об этом сообщает ТАСС.

По данным Роспотребнадзора, на территории страны зафиксировано два случая, завезенных из ЮАР.



Исаев предполагает, что из 10 человек, которые прилетели из ЮАР, все могли быть носителями штамма. Поскольку штамм вируса можно определить при помощи сложного процесса, которому подвергаются не все ПЦР-тесты.



По словам эксперта, пока сложно говорить о том, как будет распространяться данный штамм в РФ, поскольку климатические условия с Африкой сильно различаются.





