В СК РФ начали разрабатывать предложения по изменению законов об отлове бродячих собак после гибели ребенка в Забайкалье

«В связи с очередным случаем гибели ребенка в результате нападения стаи бродячих собак председатель Следственного комитета России поручил сотрудникам центрального аппарата проанализировать аналогичные происшествия в разных регионах и проработать предложения по усовершенствованию действующего законодательства с целью повышения безопасности населения и исключения таких фактов», - отмечают в СК РФ.

Ранее в субботу стало известно, что в селе Домна Читинского района Забайкальского края стая бродячих собак насмерть загрызла первоклассницу.

