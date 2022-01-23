В СК РФ начали разрабатывать предложения по изменению законов об отлове бродячих собак после гибели ребенка в Забайкалье

Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил сформировать пакет предложений по изменению законодательства из-за гибели людей в результате нападения бродячих собак. Об этом говорится на сайте ведомства.

Бастрыкин дал поручение передать в ГСУ СК дело о гибели школьницы от нападения собак

«В связи с очередным случаем гибели ребенка в результате нападения стаи бродячих собак председатель Следственного комитета России поручил сотрудникам центрального аппарата проанализировать аналогичные происшествия в разных регионах и проработать предложения по усовершенствованию действующего законодательства с целью повышения безопасности населения и исключения таких фактов», - отмечают в СК РФ.

Ранее в субботу стало известно, что в селе Домна Читинского района Забайкальского края стая бродячих собак насмерть загрызла первоклассницу.

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
ТЕГИ:РебенокГибельЗаконопроектСобакиСК РФ
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