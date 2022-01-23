Бастрыкин дал поручение передать в ГСУ СК дело о гибели школьницы от нападения собак
Глава Следственного Комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин распорядился передать в ГСУ СК уголовное дело о гибели семилетней девочки, погибшей из-за нападения стаи бездомных собак в поселке Домна Читинского района Забайкальского края. Об этом сообщается 22 января на сайте ведомства.
«В связи с широким общественным резонансом, связанным с гибелью семилетней девочки в Забайкальском крае, тело которой сегодня было найдено со следами нападения животных, глава ведомства поручил передать уголовное дело для организации дальнейшего расследования в производство следователей Главного следственного управления СК России», — говорится в сообщении пресс-службы СК.
Также Бастрыкин поручил следователям проверить сообщения местных жителей, которые жаловались на отсутствие решение проблемы с бродячими собаками многие годы, пишут «Известия».
Ранее в Забайкальском крае после гибели семилетней девочки, которую загрызли бродячие собаки, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). Его расследованием занимался первый отдел по расследованию особо важных дел, сообщает «Интерфакс».
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