Стая собак насмерть загрызла школьницу в Забайкалье
Бродячие собаки в селе Домна в Забайкальском крае насмерть загрызли первоклассницу. О происшествии со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило 22 января ИА «Чита.ру».
Животные напали на семилетнюю девочку около 17:00 в пятницу, когда школьница шла домой из музыкальной школы через частный сектор. Стая собак стремительно напала на ребенка – девочке не успел помочь никто.
В УМВД России по Забайкальскому краю пока ситуацию не прокомментировали, пишут «Известия».
Ранее в Казани инициировано уголовное дело после того, как бродячая собака напала на ребенка, сообщает СУ СКР по Республике Татарстан. Животное покусало мальчика. Дело расследуется по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
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