СМИ: Собственник владеющего шахтой «Листвяжная» холдинга задержан
Владельца холдинга «СДС-уголь», которому принадлежит шахта «Листвяжная» в Кемеровской области, Михаила Федяева задержали. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
По данным собеседника агентства, собственника «СДС-угля» задержали ночью. Отмечается, что Федяев помещен в изолятор временного содержания, пишет Газета.ру.
По информации СМИ, Федяев был задержан в рамках дела о халатности, возбужденного после аварии на «Листвяжной». Помимо главы холдинга, задержан генеральный директор компании «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев и еще несколько человек, в том числе технический директор предприятия Антон Якутов, сообщают Известия.
ЧП на шахте «Листвяжная» произошло 25 ноября. Предварительно, причиной аварии стал взрыв метано-воздушной смеси. В момент происшествия в шахте находились 285 человек, в результате 51 человек погиб, более ста пострадали.
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