СМИ: Собственник владеющего шахтой «Листвяжная» холдинга задержан

По данным собеседника агентства, собственника «СДС-угля» задержали ночью. Отмечается, что Федяев помещен в изолятор временного содержания, пишет Газета.ру.

По информации СМИ, Федяев был задержан в рамках дела о халатности, возбужденного после аварии на «Листвяжной». Помимо главы холдинга, задержан генеральный директор компании «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев и еще несколько человек, в том числе технический директор предприятия Антон Якутов, сообщают Известия.

ЧП на шахте «Листвяжная» произошло 25 ноября. Предварительно, причиной аварии стал взрыв метано-воздушной смеси. В момент происшествия в шахте находились 285 человек, в результате 51 человек погиб, более ста пострадали.

