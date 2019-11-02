В СК подтвердили проверку и дело по интервью детей с геем

2 ноября 201917:44

В Следственном комитете Москвы подтвердили, что возбуждено уголовное дело с участием детей и гея на Youtube-канале Real Talk в интервью по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних, сообщает Газета.ru со ссылкой на телеграм-канал координатора «Правозащиты Открытки» Валентина Дехтяренко.

По версии следователей, неустановленные личности пригласили детей и представителя секс-меньшинства на интервью, в ходе которого вели беседы «на различные тем развратного характера, направленные на вызывание сексуального возбуждения у потерпевших».

Уголовное дело заведено по п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ («насильственные действия сексуального характера»).

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Помимо координатора «Правозащиты Открытки» Валентина Дехтяренко проверку СК видеоматериала Real Talk инициировал вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Ранее психолог-консультант Наталья Панфилова в эфире НСН рассказала, как нужно рассказывать детям о ЛГБТ-сообществе.


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ФОТО: pixabay.com
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