В СК подтвердили проверку и дело по интервью детей с геем

В Следственном комитете Москвы подтвердили, что возбуждено уголовное дело с участием детей и гея на Youtube-канале Real Talk в интервью по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних, сообщает Газета.ru со ссылкой на телеграм-канал координатора «Правозащиты Открытки» Валентина Дехтяренко.

По версии следователей, неустановленные личности пригласили детей и представителя секс-меньшинства на интервью, в ходе которого вели беседы «на различные тем развратного характера, направленные на вызывание сексуального возбуждения у потерпевших».

Уголовное дело заведено по п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ («насильственные действия сексуального характера»).