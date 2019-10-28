Психолог: Детям нельзя представлять геев, как вкусную конфетку

«С одной стороны, я абсолютно не против того, чтобы такие интервью были и чтобы дети тоже участвовали. Но направление того, как это воспринимается обществом создаётся всё-таки взрослыми, а не детьми. Здесь, наверное, очень важна позиция взрослых, которые организуют такие акции. Если это делается просто для того, чтобы об этом поговорить, то ничего в этом страшного нет. Если же в этом всё-таки есть какой-то элемент пропаганды, если есть элементы, которые могут сбивать ориентиры у детей, способствовать нездоровому интересу, толкать к примерке на себя этих мыслей, то вот этого недолжно произойти. А как это сделать, как к этому подойти, чтобы этого не произошло, вот это задача взрослых. Нужно, может быть советоваться с психологами и ни в коем случае не преподносить это, как вкусную конфетку», - рассказала психолог.

Ранее стало известно, что почти половина россиян (47%) выступила за равные права для представителей сексуальных меньшинств. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра». При этом 43% не считают, что геи и лесбиянки должны пользоваться в стране такими же правами, как и другие граждане. О положительном отношении к людям нетрадиционной ориентации заявили всего 3% респондентов, а 56% признались, что скорее относятся к сексуальным меньшинствам отрицательно. О безразличии к ЛГБТ-сообществу высказались 39% опрошенных россиян.

