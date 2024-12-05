В СК ответили на обвинения Кадырова
В СК ответили на обвинения главы Чечни Рамзана Кадырова в плохой работе по делу 14-летнего чеченца Муслима Мурдиева, обвиняемого в хулиганстве.
Официальный представитель ведомства Светлана Петренко заявила, что органы приняли «исчерпывающие меры по установлению всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к противоправным действиям». По ее словам, пятеро подростков, среди которых был Мурдиев, вступили в сговор и за сентябрь прошлого года избили восемь человек в районе столичного ТЦ «Авиапарк» и парка «Ходынское поле». По версии следствия, юноши специально провоцировали конфликты со случайными прохожими, после чего избивали потерпевших. Против них возбуждены дела о хулиганстве.
СК опубликовало ролик с избиениями потерпевших. Рамзан Кадыров, комментируя это дело, заявил, что 14-летний Муслим Мурдиев не виновен. Глава Чечни также обвинил глав СК и МВД Александра Бастрыкина и Владимира Колокольцева в том, что они «сидят не на своих местах».
Публичные заявления людей, занимающих должности высокого уровня, не должны нарушать служебную этику, заявил в беседе с НСН экс-генпрокурор РФ Юрий Скуратов, комментируя высказывание Кадырова.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru