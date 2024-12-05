В СК ответили на обвинения Кадырова

СК опубликовало ролик с избиениями потерпевших. Рамзан Кадыров, комментируя это дело, заявил, что 14-летний Муслим Мурдиев не виновен. Глава Чечни также обвинил глав СК и МВД Александра Бастрыкина и Владимира Колокольцева в том, что они «сидят не на своих местах».

Публичные заявления людей, занимающих должности высокого уровня, не должны нарушать служебную этику, заявил в беседе с НСН экс-генпрокурор РФ Юрий Скуратов, комментируя высказывание Кадырова.



