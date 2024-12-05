Песков отказался комментировать слова Кадырова с критикой СКР и МВД
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать слова главы Чеченской республики Рамзана Кадырова о том, что правоохранительные органы «не выполняют качественно» поставленные задачи, а главы СКР и МВД Александр Бастрыкин и Владимир Колокольцев «сидят не на своих местах».
Представитель Кремля в ходе брифинга в четверг, 5 декабря, сказал лишь, что «если кто-то посчитает необходимым давать оценки — они дадут оценку».
Кадыров раскритиковал глав СКР и МВД из-за 14-летнего чеченского подростка Муслима Мурдиева, которому предъявили обвинения в нарушении общественного порядка и применении насилия. Как считает глава Чечни, руководители силовых ведомств дали команду «избивать, забирать, выгонять» приезжих.
Подросток после драки в парке «Ходынское поле» в Москве находится под домашним арестом. Кадыров надеется на его скорое освобождение.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru