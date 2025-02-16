В Сирии показали брошенные базы военной техники с танками Т-90
Появились кадры брошенных сирийских баз хранения военной техники. Видео опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель».
На видеозаписи видно несколько десятков единиц бронетехники, в том числе танки Т-90А, различные Т-72М, Т-62 и Т-55, а также БМП-1, «Шилки». В публикации сообщается, что все это в разной степени исправности досталось новым властям.
В ноябре 2024 года вооруженные оппозиционные силы начали наступление на сирийскую армию, а в декабре вошли в Дамаск. После этого Башар Асад покинул страну. В январе главой новой администрации был назначен Ахмед аш-Шараа, который заявил, что переходный период может занять до пяти лет.
При этом новый министр обороны Сирии Мурхаф Абу Касра ранее заявил, что республика сохранит российские военные базы в Тартусе и Хмеймиме, если ей это будет выгодно, напоминает «Радиоточка НСН».
12 февраля глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа заявил о стратегических крепких отношениях между Сирией и Россией в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает «НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru