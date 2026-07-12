В Севастополе временно ограничили электроснабжение
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о временных ограничениях электроснабжения в городе.
По его словам, это необходимо для снижения нагрузки на электрические сети за пределами региона. Мера также позволит предотвратить более масштабную аварию в энергосистеме. Отмечается, что социальные объекты переведены на резервные схемы электроснабжения, а на других объектах введен особый режим работы.
Кроме того, Развожаев опроверг сообщения о крупном взрыве в Севастополе, «намекая на Балаклавскую ТЭС». График ограничений обнородуют после того, как станет известен объем и предполагаемые сроки отключений.
Ранее правительство выделило 4,3 млрд рублей пострадавшей от атак ВСУ туротрасли Крыма, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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