В Севастополе временно ограничили электроснабжение

По его словам, это необходимо для снижения нагрузки на электрические сети за пределами региона. Мера также позволит предотвратить более масштабную аварию в энергосистеме. Отмечается, что социальные объекты переведены на резервные схемы электроснабжения, а на других объектах введен особый режим работы.

Кроме того, Развожаев опроверг сообщения о крупном взрыве в Севастополе, «намекая на Балаклавскую ТЭС». График ограничений обнородуют после того, как станет известен объем и предполагаемые сроки отключений.

Ранее правительство выделило 4,3 млрд рублей пострадавшей от атак ВСУ туротрасли Крыма, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

