Бензин в Ялте подорожал до 350 рублей за литр

По его словам, это единственная городская заправка, где топливо в настоящее время продается свободно без очередей — из-за столь высокой цены. Большинство автомобилистов не могут позволить себе заправку за 350 рублей за литр. «Канистра обойдётся в 7 тысяч рублей. Туристы, приехавшие на машине, берут с собой запасы», - указал мужчина

Отмечается, что турпотока почти нет. В соседней гостинице весь персонал отпустили домой, а оставшимся сотрудникам срезали зарплату наполовину.

Ранее стало известно, что женщина «арендовала» ребенка-инвалида для заправки авто без очереди в Пензе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

