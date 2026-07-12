Бензин в Ялте подорожал до 350 рублей за литр
Стоимость бензина на одной из автозаправочных станций Ялты достигла 350 рублей за литр, сообщает Telegram-канал «Коммерсант» со ссылкой на владельца гостевого дома в городе Александра Слепинина.
По его словам, это единственная городская заправка, где топливо в настоящее время продается свободно без очередей — из-за столь высокой цены. Большинство автомобилистов не могут позволить себе заправку за 350 рублей за литр. «Канистра обойдётся в 7 тысяч рублей. Туристы, приехавшие на машине, берут с собой запасы», - указал мужчина
Отмечается, что турпотока почти нет. В соседней гостинице весь персонал отпустили домой, а оставшимся сотрудникам срезали зарплату наполовину.
Ранее стало известно, что женщина «арендовала» ребенка-инвалида для заправки авто без очереди в Пензе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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