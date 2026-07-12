Мэр Оренбурга: Cеверокорейцы отказываются работать дворниками за 55 тысяч рублей

В Оренбурге невозможно нанять дворниками северокорейцев, заявил глава города Альберт Юмадилов, сообщает издание «Подъем».

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По его словам, иностранцы не согласны работать за 55 тысяч рублей. Однако устроиться на это место готовы мигранты из Сенегала. За данную сумму они работают даже в выходные.

«Но, насколько я знаю, рабочие из Северной Кореи на 55 тысяч не поедут. Там уровень заработной платы в 2-3 раза больше. Понятно, у них и КПД больше, они работают, как роботы, я видел собственными глазами, там действительно роботы», — указал глава города. «Но мы просто по зарплате не потянем», - посетовал он.

С апреля в системе ЖКХ работают 10 дворников из Сенегала. В настоящее время их количество увеличено до 31. Работой мигрантов из Африки мэр остался доволен.

Ранее рабочие из КНДР в РФ пожаловались на антисанитарию и выплаты в $10 в месяц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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