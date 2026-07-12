Мэр Оренбурга: Cеверокорейцы отказываются работать дворниками за 55 тысяч рублей
В Оренбурге невозможно нанять дворниками северокорейцев, заявил глава города Альберт Юмадилов, сообщает издание «Подъем».
По его словам, иностранцы не согласны работать за 55 тысяч рублей. Однако устроиться на это место готовы мигранты из Сенегала. За данную сумму они работают даже в выходные.
«Но, насколько я знаю, рабочие из Северной Кореи на 55 тысяч не поедут. Там уровень заработной платы в 2-3 раза больше. Понятно, у них и КПД больше, они работают, как роботы, я видел собственными глазами, там действительно роботы», — указал глава города. «Но мы просто по зарплате не потянем», - посетовал он.
С апреля в системе ЖКХ работают 10 дворников из Сенегала. В настоящее время их количество увеличено до 31. Работой мигрантов из Африки мэр остался доволен.
Ранее рабочие из КНДР в РФ пожаловались на антисанитарию и выплаты в $10 в месяц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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