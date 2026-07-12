Товарооборот России и Армении упал на 20%
Товарооборот между Москвой и Ереваном по итогам января-мая текущего года упал на 20,5% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года.
Согласно данным Статистического комитета Армении, за первые пять месяцев объем взаимной торговли составил $2,196 млрд против $2,763 млрд в январе-мае 2025 года. Доля России во внешнеторговом обороте республики сократилась с 35,1 до 28%.
Из документа также следует, что совокупный внешнеторговый оборот Армении почти не изменился, составив 7,865 млрд против 7,87 млрд в январе-мае 2025 года. Товарооборот республики с другими странами Евразийского экономического союза вырос: с Белоруссией на 8,3%, с Казахстаном — на 10%, а с Киргизией — на 194,8%.
Совокупная доля товарооборота государств ЕАЭС во внешней торговле Армении упала с 36,7% до 29,8%, а доля Евросоюза выросла на 45,2%.
Ранее премьер-министр республики Никол Пашинян заявил, что Армения настроена на развитие отношений с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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