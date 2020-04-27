В Сингапуре назвали сроки окончания эпидемии коронавируса в России

В результате аналитики предсказали, что 97 процентов всех случаев заболеваний в России будут выявлены к 20 мая 2020 года, а к 28 мая этот показатель вырастет до 99 процентов. Окончательно вспышка коронавируса остановится к 20 июля — после этой даты новые случаи регистрироваться уже не будут.



В то же время в США, по оценке сингарупских специалистов, коронавирус будет побежден к 27 августа. В этом же месяце пандемия завершится в Великобритании, Франции и Германии.



За минувшие сутки в России выявили 6198 новых случаев заболевания практически во всех (84 из 85) регионах страны. Общее число заболевших превысило 87 тысяч, отмечает ОТР.

