Лавров считает несправедливыми нападки на ВОЗ из-за коронавируса





Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров считает неоправданными обвинения в адрес Всемирной организации здравоохранения. Выступая с лекцией для студентов МГИМО в формате видеоконференции он выразил уверенность, что ВОЗ не скрывает информацию о динамике развития ситуации с коронавирусом, передает ТАСС.

Глава МИДа подчеркнул, что специализированные профильные учреждения системы ООН, в том числе ВОЗ, остаются безальтернативным механизмом многостороннего сотрудничества в соответствующих областях. Лавров считает контрпродуктивной идею свалить на ВОЗ вину за пандемию.

Министр подчеркнул, что Всемирная организация здравоохранения на всех этапах развития кризиса, вызванного COVID-19, по оценке большинства стран, действовала профессионально и вовремя принимала решение об упреждающих шагах.

Ране президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон приостановил взносы в ВОЗ, поскольку США подозревают организацию в сокрытии данных о распространении коронавируса.

