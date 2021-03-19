В Швеции 60-летний мужчина умер после прививки вакциной AstraZeneca
Расследование из-за еще одного летального исхода после вакцинации от коронавирусной инфекции препаратом AstraZeneca началось в Швеции, передает Шведское радио.
По данным государственного Управления медицинских препаратов, 60-летний пациент скончался спустя две недели после прививки. Отмечается, что у мужчины имелись серьезные сопутствующие заболевания, сообщает РЕН ТВ.
Ранее во вторник Швеция приостановила вакцинацию препаратом AstraZenеса до завершения расследования связи смертельных исходов с вакциной, напоминает телеканал «360».
Ряд государств приостановили использование вакцины AstraZeneca из-за случаев развития тромбоза у граждан, сделавших прививку. По данным экспертов клиники при Университете Осло в Норвегии, резкое образование тромбов провоцирует мощный иммунный ответ организма на введение вакцины, отмечает «Свободная пресса».
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