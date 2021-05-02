В Швейцарии попрошаек собираются отправлять в другие страны ЕС

В Базеле власти решили избавиться от попрошаек на улицу, отправив их по желанию в любую страну Евросоюза. После подписания соответствующего соглашения нищему покупают авиабилет в выбранное государство ЕС в обмен на обязательство никогда не возвращаться в Швейцарию. Об этом информирует Basler Zeitung.