В Швейцарии попрошаек собираются отправлять в другие страны ЕС

В Базеле власти решили избавиться от попрошаек на улицу, отправив их по желанию в любую страну Евросоюза. После подписания соответствующего соглашения нищему покупают авиабилет в выбранное государство ЕС в обмен на обязательство никогда не возвращаться в Швейцарию. Об этом информирует Basler Zeitung.

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«Они (бездомные попрошайки- прим. НСН) подписывают обязательство не возвращаться в Швейцарию — по крайней мере, в течение установленного отрезка времени», - пояснил представитель местного департамента юстиции и безопасности Топрак Егруз.

Уточняется, что нарушителей соглашения будут депортировать, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, из-за пандемии коронавируса миграционные потоки в Европу уменьшились на 33%, однако в нескольких странах увеличился поток нелегальных мигрантов. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Европейской комиссии (ЕК).

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ТЕГИ:ЕвросоюзАвиабилетыШвейцария
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