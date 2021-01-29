Количество мигрантов в ЕС снизилось на 33% из-за пандемии
Из-за пандемии коронавируса миграционные потоки в Европу уменьшились на 33%, однако в нескольких странах увеличился поток нелегальных мигрантов. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Европейской комиссии (ЕК).
По статистике ЕК, с января по октябрь 2020 года было зафиксировано на 33% меньше заявлений о предоставлении убежища, число нелегальных переходов границы достигло 6-летнего минимума. При этом ЕК отмечает, что данные являются неравномерными.
Так, в Италии и в Испании с апреля 2020 года зарегистрировано большее число прибывших. Заместитель председателя ЕК Маргаритис Схинас призвал страны Евросоюза "согласовать" и "обновить" политику в области миграции и убежища.
Как отмечает ЕК, большинство прибывших в Евросоюз являются гражданами стран, которые переживают экономический кризис, а не военные конфликты. Положительное решение по предоставлению убежища было принято в 43% случаев.
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