Сторонники Трампа раскрыли подробности о его самочувствии

«Он (президент США Дональд Трамп – прим. НСН) хорошо себя чувствует... Мы говорили с президентом вчера, я имею в виду старших сотрудников предвыборного штаба... Он оптимистичен и уверен, как никогда», - цитирует Кортеса РИА Новости.

Напомним, что об инфицировании Трампа коронавирусом стало известно в ночь на пятницу по местному времени. В воскресенье стало известно, что в этот день у президента падал уровень кислорода в крови. Об этом сообщил руководитель аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз. В настоящее время Дональд Трамп находится на лечении в военном госпитале Уолтера Рида в Вашингтоне.

