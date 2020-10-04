Сторонники Трампа раскрыли подробности о его самочувствии
Старший советник предвыборного штаба Дональда Трампа Стив Кортес заявил об оптимистичном настрое президента и хорошем самочувствии в интервью Fox News.
«Он (президент США Дональд Трамп – прим. НСН) хорошо себя чувствует... Мы говорили с президентом вчера, я имею в виду старших сотрудников предвыборного штаба... Он оптимистичен и уверен, как никогда», - цитирует Кортеса РИА Новости.
Напомним, что об инфицировании Трампа коронавирусом стало известно в ночь на пятницу по местному времени. В воскресенье стало известно, что в этот день у президента падал уровень кислорода в крови. Об этом сообщил руководитель аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз. В настоящее время Дональд Трамп находится на лечении в военном госпитале Уолтера Рида в Вашингтоне.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru