Предвыборные мероприятия Трампа переведут в онлайн

Предвыборные мероприятия Дональда Трампа переведут в онлайн в связи с заражением президента коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на предвыборный штаб Трампа.

В частности, перейдут в онлайн-формат мероприятия с участием ближайших членов семьи Трампа. Отмечается, что часть мероприятий также будет перенесена на более поздний срок.

По данным штаба, вице-президент Майк Пенса, получивший отрицательный результат теста на COVID-19, намерен возобновить мероприятия в рамках программы.

Ранее сообщалось, что у Трампа наблюдаются кашель и температура. При этом его супруга переносит заболевание без симптомов.



