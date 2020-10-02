Предвыборные мероприятия Трампа переведут в онлайн
Предвыборные мероприятия Дональда Трампа переведут в онлайн в связи с заражением президента коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на предвыборный штаб Трампа.
В частности, перейдут в онлайн-формат мероприятия с участием ближайших членов семьи Трампа. Отмечается, что часть мероприятий также будет перенесена на более поздний срок.
По данным штаба, вице-президент Майк Пенса, получивший отрицательный результат теста на COVID-19, намерен возобновить мероприятия в рамках программы.
Ранее сообщалось, что у Трампа наблюдаются кашель и температура. При этом его супруга переносит заболевание без симптомов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,2 млн+9 412 / сут.
Умерли
21 077+186 / сут.
Выздоровели
970 тыс.+6 054 / сут.
- В Москве не собираются вводить ограничения для продовольственных магазинов
- Армения рассказала о числе погибших за сутки со стороны Азербайджана
- СМИ выяснили симптомы коронавируса у Трампа
- Первая партия российской вакцины от коронавируса доставлена в Венесуэлу
- Пугачева сообщила о смерти музыканта Кальянова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru