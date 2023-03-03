В школу запретят приходить в рваных джинсах

Учащимся школ запретят посещать уроки в рваных джинсах и балахонах. Об этом заявил замглавы Минпросвещения Андрей Корнеев, сообщают «Известия».

По его словам, прежде такая норма носила рекомендательных характер.

При этом замминистра подчеркнул, что обязательного повсеместного введения школьной формы не будет, пояснив, что сейчас это не обязанность, а право, которым воспользовались, уже 37 российских регионов.

Необходимость упорядочить внешний вид школьников поддержал и министр Просвещения Сергей Кравцов.

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«Условно говоря, черные брюки, синяя рубашка, а какая она по качеству — другое дело», - отметил глава Минпросвещения.

При этом он отметил, что требования к одежде не имеют ничего общего с требованиями к внешнему виду учащихся, например, цвету волос.

Ранее, как сообщала НСН, Кравцов рассказал, что учебник с темой спецоперации может появиться в школах в следующем году.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:Школьная ФормаОдеждаМинпросветШкольники
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