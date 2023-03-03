В школу запретят приходить в рваных джинсах

«Условно говоря, черные брюки, синяя рубашка, а какая она по качеству — другое дело», - отметил глава Минпросвещения.

При этом он отметил, что требования к одежде не имеют ничего общего с требованиями к внешнему виду учащихся, например, цвету волос.

Ранее, как сообщала НСН, Кравцов рассказал, что учебник с темой спецоперации может появиться в школах в следующем году.

