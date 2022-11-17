«Начнут протестовать!»: Психолог назвала последствия введения единой школьной формы
В подростковом возрасте крайне важны навыки самопрезентации, их нельзя отнимать у детей, отметила в эфире НСН психолог Ирина Таранова.
Если в российских школах введут единую школьную форму, то дети и подростки будут лишены возможности самовыражаться, они могут найти другие способы, такие как протестное поведение и общение с плохой компанией, рассказала психолог Ирина Таранова в разговоре с НСН.
Накануне глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что ведомство планирует ввести единую школьную форму. Ирина Таранова считает, что у такой инициативы есть как положительные, так и отрицательные последствия.
«В подростковом возрасте есть потребность самореализовываться, в том числе через внешний вид. Это такие навыки самопрезентации, которые в подростковом возрасте очень важны: одежда, особенности прически. Есть потребность подростка и ребенка отличаться. Когда мы их лишаем такой возможности, они могут найти другой способ самореализации, в том числе плохие компании и протестное поведение. Из позитивного составляющего – те подростки, которые не могут покупать дорогую, качественную одежду, будут чувствовать себя более спокойно и комфортно. Пропадет буллинг (травля – ред. НСН), связанный с внешним видом человека», - сказала Таранова.
Она отметила, что тем детям, чьи родители не могут себе позволить часто покупать новую или дорогую одежду, необходимо объяснять, что есть и другие способы самовыражения. По словам психолога, им необходимо дать возможность самовыражаться в том числе на секциях и кружках.
«Детям нужно помогать. С теми детьми, которые не могут себе позволить часто менять одежду, нужно проводить работу и объяснять, что это не единственный способ самовыражаться. У кого острая и сильная потребность отличаться от других и выражаться через внешний вид, им нужно искать альтернативные способы, где они это могут делать. Необходимо дать им возможность реализовываться в другом: в секциях, кружках. Нужно компенсировать где-то то, чего ребенок недополучает в школе», - резюмировала Таранова.
Ранее заслуженный учитель России Евгений Ямбург в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что введение единой школьной формы в России поспособствует скрашиванию имущественного неравенства учеников.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 380 / сут.
Умерли
391 тыс.+63 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+6 906 / сут.
- Эрдоган подтвердил продление зерновой сделки
- Премьер Украины заявил о взрывах на предприятиях и объектах газодобычи
- Siemens заявила о продаже финансового и лизингового бизнеса в России
- Зеленский заявил, что коррупции на Украине нет
- Генсек ООН приветствовал согласие сторон на возобновление зерновой сделки
- В Госдуме заявили, что Украина обязана выплатить России репарации
- Пригожин отрицает, что якобы убитый кувалдой боец Нужин был передан по обмену
- Мантуров призвал создать фонд развития промышленности на новых территориях России
- СМИ: В нескольких областях Украины прогремели взрывы и сработала ПВО
- Трое задержанных в Египте российских моряков прилетели в Москву
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru