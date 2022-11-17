«Начнут протестовать!»: Психолог назвала последствия введения единой школьной формы

Накануне глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что ведомство планирует ввести единую школьную форму. Ирина Таранова считает, что у такой инициативы есть как положительные, так и отрицательные последствия.

«В подростковом возрасте есть потребность самореализовываться, в том числе через внешний вид. Это такие навыки самопрезентации, которые в подростковом возрасте очень важны: одежда, особенности прически. Есть потребность подростка и ребенка отличаться. Когда мы их лишаем такой возможности, они могут найти другой способ самореализации, в том числе плохие компании и протестное поведение. Из позитивного составляющего – те подростки, которые не могут покупать дорогую, качественную одежду, будут чувствовать себя более спокойно и комфортно. Пропадет буллинг (травля – ред. НСН), связанный с внешним видом человека», - сказала Таранова.

Она отметила, что тем детям, чьи родители не могут себе позволить часто покупать новую или дорогую одежду, необходимо объяснять, что есть и другие способы самовыражения. По словам психолога, им необходимо дать возможность самовыражаться в том числе на секциях и кружках.