«Начнут протестовать!»: Психолог назвала последствия введения единой школьной формы

В подростковом возрасте крайне важны навыки самопрезентации, их нельзя отнимать у детей, отметила в эфире НСН психолог Ирина Таранова. 

Если в российских школах введут единую школьную форму, то дети и подростки будут лишены возможности самовыражаться, они могут найти другие способы, такие как протестное поведение и общение с плохой компанией, рассказала психолог Ирина Таранова в разговоре с НСН.

Мединский призвал преподавать историю в школах без «зазубривания»

Накануне глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что ведомство планирует ввести единую школьную форму. Ирина Таранова считает, что у такой инициативы есть как положительные, так и отрицательные последствия.

«В подростковом возрасте есть потребность самореализовываться, в том числе через внешний вид. Это такие навыки самопрезентации, которые в подростковом возрасте очень важны: одежда, особенности прически. Есть потребность подростка и ребенка отличаться. Когда мы их лишаем такой возможности, они могут найти другой способ самореализации, в том числе плохие компании и протестное поведение. Из позитивного составляющего – те подростки, которые не могут покупать дорогую, качественную одежду, будут чувствовать себя более спокойно и комфортно. Пропадет буллинг (травля – ред. НСН), связанный с внешним видом человека», - сказала Таранова.

Она отметила, что тем детям, чьи родители не могут себе позволить часто покупать новую или дорогую одежду, необходимо объяснять, что есть и другие способы самовыражения. По словам психолога, им необходимо дать возможность самовыражаться в том числе на секциях и кружках.

В школах на уроках физкультуры появится модуль по игре в лапту

«Детям нужно помогать. С теми детьми, которые не могут себе позволить часто менять одежду, нужно проводить работу и объяснять, что это не единственный способ самовыражаться. У кого острая и сильная потребность отличаться от других и выражаться через внешний вид, им нужно искать альтернативные способы, где они это могут делать. Необходимо дать им возможность реализовываться в другом: в секциях, кружках. Нужно компенсировать где-то то, чего ребенок недополучает в школе», - резюмировала Таранова.

Ранее заслуженный учитель России Евгений Ямбург в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что введение единой школьной формы в России поспособствует скрашиванию имущественного неравенства учеников.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияПсихологиУченикиШкольная Форма
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры