Кравцов рассказал, что учебник с темой спецоперации может появиться в школах в следующем году

По словам главы Минпросвещения, в программе курса уже существует раздел, связанный со спецоперацией, ее целями и задачами, разрабатывается новый учебник.

«Учебник будет готов для старших классов уже в марте. И надеюсь, что со следующего учебного года... он будет уже в школах», — подчеркнул Кравцов.

Ранее Сергей Кравцов рассказал, что в школьную программу вернули многие художественные произведения о подвигах российских солдат во время Великой Отечественной войны, напоминает телеканал «360».

