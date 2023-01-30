Кравцов рассказал, что учебник с темой спецоперации может появиться в школах в следующем году
Включающий тему специальной военной операции учебник истории могут ввести в школьную программу старших классов в следующем учебном году. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе лекции студентам и преподавателям Московского государственного областного педагогического университета.
По словам главы Минпросвещения, в программе курса уже существует раздел, связанный со спецоперацией, ее целями и задачами, разрабатывается новый учебник.
«Учебник будет готов для старших классов уже в марте. И надеюсь, что со следующего учебного года... он будет уже в школах», — подчеркнул Кравцов.
Ранее Сергей Кравцов рассказал, что в школьную программу вернули многие художественные произведения о подвигах российских солдат во время Великой Отечественной войны, напоминает телеканал «360».
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