В школе Воронежа сообщили, что учащиеся сами показывали одежду на досмотре

По ее словам, никто из сотрудников учебного заведения заставлял детей поднимать одежду. Кроме того, школьники не жаловались на ход проведения экзамена или на плохое самочувствие. Информацию подтвердил учитель физкультуры Дмитрий Скляр, который стоял на пропускной системе.

По данным местных СМИ, инцидент произошел в школе №62. В частности, сообщалось, что при осмотре школьниц «заставляли снимать бюстгальтеры, почти всех щупали, заставляли несколько раз проходить через металлоискатель».

