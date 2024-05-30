В школе Воронежа сообщили, что учащиеся сами показывали одежду на досмотре
В Воронеже школьники сами показывали одежду на досмотре перед ЕГЭ, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заместителя директора по учебно-воспитательной работе в школе Марину Кирееву.
По ее словам, никто из сотрудников учебного заведения заставлял детей поднимать одежду. Кроме того, школьники не жаловались на ход проведения экзамена или на плохое самочувствие. Информацию подтвердил учитель физкультуры Дмитрий Скляр, который стоял на пропускной системе.
По данным местных СМИ, инцидент произошел в школе №62. В частности, сообщалось, что при осмотре школьниц «заставляли снимать бюстгальтеры, почти всех щупали, заставляли несколько раз проходить через металлоискатель».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru