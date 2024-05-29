Следком начал проверку после жалоб на некорректный досмотр перед ЕГЭ в Воронеже

По данным местных СМИ, инцидент произошел в школе №62. В частности, сообщалось, что при осмотре школьниц «заставляли снимать бюстгальтеры, почти всех щупали, заставляли несколько раз проходить через металлоискатель».

В правительстве Воронежской области заявили, что служебное расследование нарушений этических норм не выявило, жалоб от учащихся не поступало.

В региональной прокуратуре также указали, что рассмотрят публикации СМИ о возможных нарушениях и «при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования».

Ранее депутат Госдумы от Воронежской области Евгений Ревенко призвал разобраться в произошедшем и дать оценку действиям при досмотре либо рассмотреть их на наличие «более серьезных вещей», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

