Следком начал проверку после жалоб на некорректный досмотр перед ЕГЭ в Воронеже
Следственный комитет начал проверку после жалоб учащихся одной из школ Воронежа на некорректный досмотр перед ЕГЭ. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным местных СМИ, инцидент произошел в школе №62. В частности, сообщалось, что при осмотре школьниц «заставляли снимать бюстгальтеры, почти всех щупали, заставляли несколько раз проходить через металлоискатель».
В правительстве Воронежской области заявили, что служебное расследование нарушений этических норм не выявило, жалоб от учащихся не поступало.
В региональной прокуратуре также указали, что рассмотрят публикации СМИ о возможных нарушениях и «при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования».
Ранее депутат Госдумы от Воронежской области Евгений Ревенко призвал разобраться в произошедшем и дать оценку действиям при досмотре либо рассмотреть их на наличие «более серьезных вещей», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Умер актер из фильма «Кин-дза-дза!» Валерий Фролов
- Путин установил лимит в 100 тысяч рублей для переводов без открытия счета
- В Чебоксарах восемь человек пострадали при взрыве газового баллона
- Кузнецова предложила разрешить пересдачу ЕГЭ подвергшимся досмотру школьницам
- Два российских фильма вошли в конкурсную программу Шанхайского кинофестиваля
- СМИ: Литва запретила ввоз почти трёх тысяч категорий товаров из РФ и Белоруссии
- Угрозы Трампа о бомбежках Москвы назвали «финансовым шоу»
- Комику Галкину отказали в снятии с него статуса иноагента
- Средства ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ под Белгородом
- Зельфира Трегулова стала куратором выставки в «ГЭС-2»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru