Глава Минпросвещения: Школьниц из Воронежа не заставляли раздеваться перед ЕГЭ

Школьниц из Воронежа не заставляли раздеваться перед сдачей ЕГЭ. Об этом в беседе с Telegram-каналом Shot заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Кузнецова предложила разрешить пересдачу ЕГЭ подвергшимся досмотру школьницам

ПО его словам, в ситуации разобрался Рособрнадзор. Озвученные в СМИ факты после проверки «не подтвердились».

«Те факты, о которых говорили, — они не соответствуют действительности. Там всё было сделано в соответствии с регламентом», - заключил Кравцов.

Ранее в прокуратуре Воронежской области указали, что рассмотрят публикации СМИ о возможных нарушениях. Меры прокурорского реагирования будут приняты «при наличии оснований», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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