Глава Минпросвещения: Школьниц из Воронежа не заставляли раздеваться перед ЕГЭ

ПО его словам, в ситуации разобрался Рособрнадзор. Озвученные в СМИ факты после проверки «не подтвердились».

«Те факты, о которых говорили, — они не соответствуют действительности. Там всё было сделано в соответствии с регламентом», - заключил Кравцов.

Ранее в прокуратуре Воронежской области указали, что рассмотрят публикации СМИ о возможных нарушениях. Меры прокурорского реагирования будут приняты «при наличии оснований», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

