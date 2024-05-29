Глава Минпросвещения: Школьниц из Воронежа не заставляли раздеваться перед ЕГЭ
Школьниц из Воронежа не заставляли раздеваться перед сдачей ЕГЭ. Об этом в беседе с Telegram-каналом Shot заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
ПО его словам, в ситуации разобрался Рособрнадзор. Озвученные в СМИ факты после проверки «не подтвердились».
«Те факты, о которых говорили, — они не соответствуют действительности. Там всё было сделано в соответствии с регламентом», - заключил Кравцов.
Ранее в прокуратуре Воронежской области указали, что рассмотрят публикации СМИ о возможных нарушениях. Меры прокурорского реагирования будут приняты «при наличии оснований», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru