Подозреваемый в нападении на школу в Одинцово подросток признался в преступлении

Подросток, задержанный по подозрению в нападении на школу в Одинцово, дал признательные показания и рассказал следствию о подготовке и деталях преступления. Об этом сообщил Следственный комитет России.

По данным ведомства, в ходе следственных действий по месту жительства подозреваемого были проведены обыски.