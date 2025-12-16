Подозреваемый в нападении на школу в Одинцово подросток признался в преступлении
Подросток, задержанный по подозрению в нападении на школу в Одинцово, дал признательные показания и рассказал следствию о подготовке и деталях преступления. Об этом сообщил Следственный комитет России.
По данным ведомства, в ходе следственных действий по месту жительства подозреваемого были проведены обыски.
Следователи обнаружили муляж взрывного устройства, который, как уточняется, мог использоваться при подготовке нападения.
В СК отметили, что расследование продолжается. В настоящее время допрашиваются свидетели, устанавливаются все детали произошедшего, передает «Радиоточка НСН».
