Подозреваемый в нападении на школу в Одинцово подросток признался в преступлении

Подросток, задержанный по подозрению в нападении на школу в Одинцово, дал признательные показания и рассказал следствию о подготовке и деталях преступления. Об этом сообщил Следственный комитет России.

По данным ведомства, в ходе следственных действий по месту жительства подозреваемого были проведены обыски.

Трунов связал атаку на школу в Одинцово со сменой модели образования

Следователи обнаружили муляж взрывного устройства, который, как уточняется, мог использоваться при подготовке нападения.

В СК отметили, что расследование продолжается. В настоящее время допрашиваются свидетели, устанавливаются все детали произошедшего, передает «Радиоточка НСН».

