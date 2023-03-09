В школе Екатеринбурга опровергли сообщения СМИ, что просили учить песню SHAMAN
Директор школы №208 в Екатеринбурге Татьяна Чуб опровергла информацию о домашнем задании выучить песню SHAMAN «Я русский». Об этом пишет «Комсомольская правда».
Ранее ряд СМИ сообщали о появившемся в электронном дневнике домашнем задании выучить песню исполнителя SHAMAN (Ярослав Дронов) «Я русский».
Директор школы отметила, что в рамках учебной программы нет такого задания, поэтому в электронном дневнике его тоже быть не может.
При этом она допустила, что школьники могли разучивать песню для патриотического конкурса по собственному желанию.
Ранее SHAMAN выпустил клип на песню «Самый русский хит».
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