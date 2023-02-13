Пригожин выступил против включения Shaman в состав жюри «Голос. Дети»
Включение исполнителя Shaman (Ярослава Дронова) в жюри «Голос.Дети» — вмешательство в политику «Первого канала». Об этом заявил продюсер Иосиф Пригожин в беседе с порталом «Подмосковье Сегодня».
По мнению продюсера, Shaman — талантливый музыкант и артист, но публично заставлять руководство канала менять утвержденных членов жюри после того, как выпуски шоу уже отсняты, недопустимо.
Пригожин добавил, что не понимает, почему членом жюри должен быть именно Shaman, подчеркнув, что наставниками участников проекта становятся наиболее востребованные и популярные музыканты, например, рэп-исполнитель Баста. А давать оценку тому, чему могут научить наставники, — это демагогия, заключил продюсер.
Ранее Ярослав Дронов дал концерт в городе Геническ Херсонской области. Об этом сообщило агентство НСН.
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